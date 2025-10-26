Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Адриатическая лига 2 - Женщины : Ilirija (W) — Jezica (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

Превью матча Ilirija (W) — Jezica (W)

Команда Ilirija (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Jezica (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Jezica (W), в том матче победу одержали гостьи.