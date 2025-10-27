Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Nicaragua LSB : Тигрес дель Чинандега — Реал Естели . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Тигрес дель Чинандега — Реал Естели

Команда Тигрес дель Чинандега в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Реал Естели, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 сентября 2025 на поле команды Тигрес дель Чинандега, в том матче победу одержали гостьи.