27.10.2025

Смотреть онлайн Тигрес дель Чинандега - Реал Естели 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаNicaragua LSB: Тигрес дель ЧинандегаРеал Естели . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Nicaragua LSB
Тигрес дель Чинандега
Завершен
33:26 15:31 18:36 28:26
94 : 119
27 октября 2025
Реал Естели
Смотреть онлайн
Превью матча Тигрес дель Чинандега — Реал Естели

Команда Тигрес дель Чинандега в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Реал Естели, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 сентября 2025 на поле команды Тигрес дель Чинандега, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Тигрес дель Чинандега
Тигрес дель Чинандега
Реал Естели
Тигрес дель Чинандега
0 побед
1 победа
0%
100%
29.09.2025
Тигрес дель Чинандега
Тигрес дель Чинандега
82:97
Реал Естели
Реал Естели
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
33
22
3-х очк. попадания
7
20
Реализовано штрафных
3
13
% реализации штрафных
50
68.4
Комментарии к матчу
