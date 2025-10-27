Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Леонес де Манагуа - Ягуарес УАМ 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаNicaragua LSB: Леонес де МанагуаЯгуарес УАМ . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Nicaragua LSB
Леонес де Манагуа
Завершен
22:26 27:28 22:25 24:24
95 : 103
27 октября 2025
Ягуарес УАМ
Превью матча Леонес де Манагуа — Ягуарес УАМ

Команда Леонес де Манагуа в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Ягуарес УАМ, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Ягуарес УАМ, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Леонес де Манагуа
Леонес де Манагуа
Ягуарес УАМ
Леонес де Манагуа
0 побед
2 побед
0%
100%
13.10.2025
Ягуарес УАМ
Ягуарес УАМ
95:78
Леонес де Манагуа
Леонес де Манагуа
Обзор
29.09.2025
Леонес де Манагуа
Леонес де Манагуа
73:77
Ягуарес УАМ
Ягуарес УАМ
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
31
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
16
14
% реализации штрафных
80
66.7
Комментарии к матчу
