Турнир Никарагуа — Nicaragua LSB : Леонес де Манагуа — Ягуарес УАМ . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Леонес де Манагуа — Ягуарес УАМ

Команда Леонес де Манагуа в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Ягуарес УАМ, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Ягуарес УАМ, в том матче победу одержали хозяева.