26.10.2025

Смотреть онлайн BC Tecla Sala - Санта-Эулалия 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: BC Tecla SalaСанта-Эулалия . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Spain Tercera FEB
BC Tecla Sala
Завершен
14:18 13:20 10:17 19:20
56 : 75
26 октября 2025
Санта-Эулалия
Смотреть онлайн
Превью матча BC Tecla Sala — Санта-Эулалия

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
21
3-х очк. попадания
2
5
Реализовано штрафных
12
18
% реализации штрафных
44.4
64.3
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
