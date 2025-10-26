26.10.2025
Смотреть онлайн BC Tecla Sala - Санта-Эулалия 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: BC Tecla Sala — Санта-Эулалия . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
14:18 13:20 10:17 19:20
56 : 75
26 октября 2025
Превью матча BC Tecla Sala — Санта-Эулалия
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
21
3-х очк. попадания
2
5
Реализовано штрафных
12
18
% реализации штрафных
44.4
64.3
Комментарии к матчу