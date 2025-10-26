26.10.2025
Смотреть онлайн Ciudad De Mostoles - Фуэнлабрада II 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: Ciudad De Mostoles — Фуэнлабрада II . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
24:21 19:25 17:25 18:26
78 : 97
26 октября 2025
Превью матча Ciudad De Mostoles — Фуэнлабрада II
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
21
3-х очк. попадания
13
13
Реализовано штрафных
5
16
% реализации штрафных
35.7
66.7
Комментарии к матчу