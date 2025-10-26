26.10.2025
Смотреть онлайн Прат - Клуб Баскет Мольет 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: Прат — Клуб Баскет Мольет . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
20:7 22:18 17:11 17:26
20:7 22:18 17:11 17:26
76 : 62
26 октября 2025
Превью матча Прат — Клуб Баскет Мольет
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
15
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
8
14
% реализации штрафных
72.7
70
Комментарии к матчу