26.10.2025
Смотреть онлайн CB Estudiantes Cartagena - Maristas Valencia 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: CB Estudiantes Cartagena — Maristas Valencia . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
28:15 16:24 22:23 25:14
28:15 16:24 22:23 25:14
91 : 76
26 октября 2025
Превью матча CB Estudiantes Cartagena — Maristas Valencia
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
23
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
17
9
% реализации штрафных
89.5
100
Комментарии к матчу