Смотреть онлайн SISU (W) - Hørsholm 79ers (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Denmark Basketligaen Women: SISU (W) — Hørsholm 79ers (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
27:22 26:17 24:15 28:17
Превью матча SISU (W) — Hørsholm 79ers (W)
Команда SISU (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Hørsholm 79ers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.