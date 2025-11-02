Смотреть онлайн Газиантеп - Yalovaspor 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye TBL: Газиантеп — Yalovaspor, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 14:45 по московскому времени и пройдет на арене Karatas Sahinbey Sport Hall.
0:0
Превью матча Газиантеп — Yalovaspor
Команда Газиантеп в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Yalovaspor, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.