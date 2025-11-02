Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Газиантеп - Yalovaspor 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTurkiye TBL: ГазиантепYalovaspor, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 14:45 по московскому времени и пройдет на арене Karatas Sahinbey Sport Hall.

МСК, 8 тур, Арена: Karatas Sahinbey Sport Hall
Turkiye TBL
Газиантеп
Отменен
0:0
0 : 0
02 ноября 2025
Yalovaspor
Превью матча Газиантеп — Yalovaspor

Команда Газиантеп в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Yalovaspor, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.

Игры 8 тур
02.11.2025
Газиантеп
0:0
Yalovaspor
Отменен
01.11.2025
Kahramanmaras Istiklal
72:71
Konya BB Spor
Завершен
01.11.2025
Фенербахче Коледжи
73:100
Чайирова Беледиеси
Завершен
01.11.2025
Дарюшшафака
97:85
Финал Спор
Завершен
01.11.2025
Kocaeli Kagitspor
93:78
Pizzabulls CO Basket
Завершен
31.10.2025
ТЕД Анкара Коледжлилер
78:69
Ankaragucu
Завершен
