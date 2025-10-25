Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур : Miami 3x3 — Carolina 3x3 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени .

Превью матча Miami 3x3 — Carolina 3x3

Команда Miami 3x3 в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Carolina 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Miami 3x3, в том матче победу одержали хозяева.