25.10.2025

Смотреть онлайн Miami 3x3 - Carolina 3x3 25.10.2025.

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Miami 3x3Carolina 3x3 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени .

МСК
ФИБА 3x3 Мировой тур
Miami 3x3
Завершен
19:16
21 : 19
25 октября 2025
Carolina 3x3
Смотреть онлайн
Превью матча Miami 3x3 — Carolina 3x3

Команда Miami 3x3 в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Carolina 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Miami 3x3, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Miami 3x3
Miami 3x3
Carolina 3x3
Miami 3x3
1 победа
0 побед
100%
0%
07.09.2025
Miami 3x3
Miami 3x3
21:14
Carolina 3x3
Carolina 3x3
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
3
4
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
2
0
% реализации штрафных
100
0
