Смотреть онлайн Escuela Alemana Paillaco (W) - Puerto Montt (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили. Женская национальная лига по баскетболу: Escuela Alemana Paillaco (W) — Puerto Montt (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
25:18 15:14 19:10 11:19
Превью матча Escuela Alemana Paillaco (W) — Puerto Montt (W)
Команда Escuela Alemana Paillaco (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Puerto Montt (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Puerto Montt (W), в том матче победу одержали гостьи.