Превью матча Escuela Alemana Paillaco (W) — Puerto Montt (W)

Команда Escuela Alemana Paillaco (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Puerto Montt (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Puerto Montt (W), в том матче победу одержали гостьи.