Смотреть онлайн Universidad Austral Chile (W) - Универсидад де Консепсьон 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили. Женская национальная лига по баскетболу: Universidad Austral Chile (W) — Универсидад де Консепсьон . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
3:24 14:22 16:23 17:22
Превью матча Universidad Austral Chile (W) — Универсидад де Консепсьон
Команда Universidad Austral Chile (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Универсидад де Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.