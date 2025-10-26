Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Universidad Austral Chile (W) - Универсидад де Консепсьон 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили. Женская национальная лига по баскетболу: Universidad Austral Chile (W)Универсидад де Консепсьон . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чили. Женская национальная лига по баскетболу
Universidad Austral Chile (W)
Завершен
3:24 14:22 16:23 17:22
50 : 91
26 октября 2025
Универсидад де Консепсьон
Превью матча Universidad Austral Chile (W) — Универсидад де Консепсьон

Команда Universidad Austral Chile (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Универсидад де Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
9
29
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
16
15
% реализации штрафных
72.7
68.2
