Превью матча Universidad Austral Chile (W) — Универсидад де Консепсьон

Команда Universidad Austral Chile (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Универсидад де Консепсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.