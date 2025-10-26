26.10.2025
Смотреть онлайн Партизани - Теута Дуррес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Албания — Чемпионат Албании по баскетболу. Суперлига: Партизани — Теута Дуррес . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Албании по баскетболу. Суперлига
Завершен
22:18 17:12 15:23 17:22
71 : 75
26 октября 2025
Превью матча Партизани — Теута Дуррес
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
7
12
% реализации штрафных
70
70.6
Комментарии к матчу