26.10.2025
Смотреть онлайн U BT Cluj-Napoca 2 - CS Universitar Targu Mures 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Румыния Лига 1: U BT Cluj-Napoca 2 — CS Universitar Targu Mures . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Sala Sporturilor Horia Demian.
МСК, Арена: Sala Sporturilor Horia Demian
Румыния Лига 1
Завершен
31:21 12:20 17:19 26:18
86 : 78
26 октября 2025
Превью матча U BT Cluj-Napoca 2 — CS Universitar Targu Mures
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
20
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
25
26
% реализации штрафных
83.3
81.2
Комментарии к матчу