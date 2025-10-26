26.10.2025
Смотреть онлайн CS Universitar Ploiesti - Abc Leii Bucuresti 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Румыния Лига 1: CS Universitar Ploiesti — Abc Leii Bucuresti . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Румыния Лига 1
Завершен
6:24 21:29 9:21 22:25
58 : 99
26 октября 2025
Превью матча CS Universitar Ploiesti — Abc Leii Bucuresti
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
29
3-х очк. попадания
4
10
Реализовано штрафных
5
11
% реализации штрафных
35.7
73.3
Комментарии к матчу