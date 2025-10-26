26.10.2025
Смотреть онлайн CS Valcea 1924 2 - CS Universitatea Craiova 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Румыния Лига 1: CS Valcea 1924 2 — CS Universitatea Craiova . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Румыния Лига 1
Завершен
16:14 16:22 15:9 15:17 10:3
72 : 65
26 октября 2025
Превью матча CS Valcea 1924 2 — CS Universitatea Craiova
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
22
3-х очк. попадания
4
5
Реализовано штрафных
17
6
% реализации штрафных
50
33.3
Комментарии к матчу