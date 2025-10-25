Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Уб 3x3 - Bonn 3x3 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Уб 3x3Bonn 3x3 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:40 по московскому времени .

МСК
ФИБА 3x3 Мировой тур
Уб 3x3
Завершен
20:15
21 : 16
25 октября 2025
Bonn 3x3
Смотреть онлайн
Превью матча Уб 3x3 — Bonn 3x3

Команда Уб 3x3 в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Bonn 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Уб 3x3, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Уб 3x3
Уб 3x3
Bonn 3x3
Уб 3x3
1 победа
0 побед
100%
0%
11.10.2025
Уб 3x3
Уб 3x3
21:13
Bonn 3x3
Bonn 3x3
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
7
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
0
% реализации штрафных
100
0
