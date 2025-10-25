Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур : Уб 3x3 — Bonn 3x3 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:40 по московскому времени .

Превью матча Уб 3x3 — Bonn 3x3

Команда Уб 3x3 в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Bonn 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Уб 3x3, в том матче победу одержали хозяева.