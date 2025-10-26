Смотреть онлайн Старлайт - Гзира Атлета 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Malta Shield Trophy: Старлайт — Гзира Атлета . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени .
19:14 25:19 24:18 23:22
Превью матча Старлайт — Гзира Атлета
Команда Старлайт в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Гзира Атлета, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.