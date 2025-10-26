26.10.2025
Смотреть онлайн UACH - ТЕК МТИ Гвадалахара 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика. Лига АБЕ. Баскетбол: UACH — ТЕК МТИ Гвадалахара . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Мексика. Лига АБЕ. Баскетбол
Завершен
12:22 24:23 15:20 11:6
12:22 24:23 15:20 11:6
62 : 71
26 октября 2025
Превью матча UACH — ТЕК МТИ Гвадалахара
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
14
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
14
21
% реализации штрафных
51.9
77.8
Комментарии к матчу