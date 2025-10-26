26.10.2025
Смотреть онлайн Modelo Merida (W) - UVAQ Morelia (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABE Women: Modelo Merida (W) — UVAQ Morelia (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga ABE Women
Завершен
24:5 5:12 13:12 14:10
24:5 5:12 13:12 14:10
56 : 39
26 октября 2025
Превью матча Modelo Merida (W) — UVAQ Morelia (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
14
3-х очк. попадания
7
1
Реализовано штрафных
11
8
% реализации штрафных
61.1
50
Комментарии к матчу