25.10.2025
Смотреть онлайн Interamericana (W) - Tec Mty Monterrey (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga ABE Women: Interamericana (W) — Tec Mty Monterrey (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga ABE Women
Завершен
8:17 15:13 18:19 11:17
52 : 66
25 октября 2025
Превью матча Interamericana (W) — Tec Mty Monterrey (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
18
3-х очк. попадания
5
5
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
56.5
78.9
Комментарии к матчу