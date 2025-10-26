26.10.2025
Смотреть онлайн Portimonense U23 - Баррейренси 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол: Portimonense U23 — Баррейренси . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол
Завершен
27:21 11:17 12:15 9:18
59 : 71
26 октября 2025
Превью матча Portimonense U23 — Баррейренси
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
27
3-х очк. попадания
5
2
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
66.7
57.9
Комментарии к матчу