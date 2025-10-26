26.10.2025
Смотреть онлайн ФК Оливайш - Васко да Гама U23 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол: ФК Оливайш — Васко да Гама U23 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол
Завершен
22:14 18:23 14:22 9:27
63 : 86
26 октября 2025
Превью матча ФК Оливайш — Васко да Гама U23
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
23
3-х очк. попадания
4
8
Реализовано штрафных
11
16
% реализации штрафных
61.1
76.2
Комментарии к матчу