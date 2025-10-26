26.10.2025
Смотреть онлайн КБ Вияна Норталуга - Гифойнш 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол: КБ Вияна Норталуга — Гифойнш . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол
Завершен
15:21 11:18 8:25 15:14
49 : 78
26 октября 2025
Превью матча КБ Вияна Норталуга — Гифойнш
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
17
3-х очк. попадания
4
10
Реализовано штрафных
9
14
% реализации штрафных
52.9
63.6
