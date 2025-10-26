Смотреть онлайн Гдас - КД Повоа II 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол: Гдас — КД Повоа II . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
13:9 10:17 11:29 17:19
Превью матча Гдас — КД Повоа II
Команда Гдас в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда КД Повоа II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.