26.10.2025
Смотреть онлайн Вевей Ривьера - Лайонс де Женева (23) 26.10.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
Швейцария. NLB. Баскетбол
Завершен
22:13 15:22 30:24 17:25 16:9
100 : 93
26 октября 2025
Превью матча Вевей Ривьера — Лайонс де Женева (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
32
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
17
14
% реализации штрафных
65.4
56
