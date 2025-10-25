25.10.2025
Смотреть онлайн ГРИБ Эскондновоенгенхо - Эскола СЛБ 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: ГРИБ Эскондновоенгенхо — Эскола СЛБ . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Завершен
19:27 22:14 5:16 11:12
19:27 22:14 5:16 11:12
57 : 69
25 октября 2025
Превью матча ГРИБ Эскондновоенгенхо — Эскола СЛБ
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
15
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
16
18
% реализации штрафных
64
58.1
Комментарии к матчу