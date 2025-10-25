Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ГРИБ Эскондновоенгенхо - Эскола СЛБ 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Насьонал 2A. Баскетбол: ГРИБ ЭскондновоенгенхоЭскола СЛБ . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
ГРИБ Эскондновоенгенхо
Завершен
19:27 22:14 5:16 11:12
57 : 69
25 октября 2025
Эскола СЛБ
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ГРИБ Эскондновоенгенхо — Эскола СЛБ

Статистика матча

2-х очк. попадания
13
15
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
16
18
% реализации штрафных
64
58.1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
M80 M80
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns The Huns
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
23:00