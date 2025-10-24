24.10.2025
Смотреть онлайн Kronos Agiou Dimitriou U23 - Paneapolikos Nikeas 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Eska-Eskana A3: Kronos Agiou Dimitriou U23 — Paneapolikos Nikeas . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Eska-Eskana A3
Завершен
12:12 13:18 17:20 17:15
12:12 13:18 17:20 17:15
59 : 65
24 октября 2025
Превью матча Kronos Agiou Dimitriou U23 — Paneapolikos Nikeas
Комментарии к матчу