Смотреть онлайн Kiriarxoi Palia Kokkinias AO - Филиа Перематос 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Eska-Eskana A3: Kiriarxoi Palia Kokkinias AO — Филиа Перематос . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
24:16 14:23 11:10 18:16
Превью матча Kiriarxoi Palia Kokkinias AO — Филиа Перематос
Команда Kiriarxoi Palia Kokkinias AO в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Филиа Перематос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.