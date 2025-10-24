Смотреть онлайн AO Kyma Petroupolis - Athlitis 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Eska-Eskana A3: AO Kyma Petroupolis — Athlitis . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
26:21 19:7 15:14 15:25
Превью матча AO Kyma Petroupolis — Athlitis
Команда AO Kyma Petroupolis в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Athlitis, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.