25.10.2025
Смотреть онлайн Club Loyola Indauchu - Зорнотза Саскибалои Тальдеа 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: Club Loyola Indauchu — Зорнотза Саскибалои Тальдеа . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
18:32 17:17 14:15 7:19
56 : 83
25 октября 2025
Превью матча Club Loyola Indauchu — Зорнотза Саскибалои Тальдеа
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
20
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
10
22
% реализации штрафных
43.5
68.8
Комментарии к матчу