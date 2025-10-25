Смотреть онлайн Коринтианс - ABC Importadora Alvarado 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканская лига клубов: Коринтианс — ABC Importadora Alvarado, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени и пройдет на арене Ginasio Poliesportivo Wlamir Marques.
25:14 19:21 19:31 21:18 12:5
Превью матча Коринтианс — ABC Importadora Alvarado
Команда Коринтианс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда ABC Importadora Alvarado, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.