25.10.2025
Смотреть онлайн BK Raiffeisen Duchess (W) - ZKK Kriva Palanka (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Адриатическая лига 2 - Женщины: BK Raiffeisen Duchess (W) — ZKK Kriva Palanka (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Адриатическая лига 2 - Женщины
Завершен
18:18 10:25 18:13 12:14
58 : 70
25 октября 2025
Превью матча BK Raiffeisen Duchess (W) — ZKK Kriva Palanka (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
17
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
8
18
% реализации штрафных
66.7
66.7
Комментарии к матчу