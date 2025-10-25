25.10.2025
Смотреть онлайн Санта-Крус - Наутико Тенерифе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: Санта-Крус — Наутико Тенерифе . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
22:17 18:30 23:18 17:23
22:17 18:30 23:18 17:23
80 : 88
25 октября 2025
Превью матча Санта-Крус — Наутико Тенерифе
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
23
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
19
24
% реализации штрафных
82.6
75
Комментарии к матчу