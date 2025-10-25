25.10.2025
Смотреть онлайн СБ Ла Матанза - Эстудиантес II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: СБ Ла Матанза — Эстудиантес II . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
15:20 23:25 14:17 16:29
68 : 91
25 октября 2025
Превью матча СБ Ла Матанза — Эстудиантес II
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
10
15
Реализовано штрафных
8
12
% реализации штрафных
53.3
63.2
Комментарии к матчу