25.10.2025
Смотреть онлайн Люцентум Аликанте II - Ну Баскет Торрент 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Tercera FEB: Люцентум Аликанте II — Ну Баскет Торрент . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Spain Tercera FEB
Завершен
10:26 17:28 9:22 11:27
47 : 103
25 октября 2025
Превью матча Люцентум Аликанте II — Ну Баскет Торрент
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
31
3-х очк. попадания
4
9
Реализовано штрафных
7
14
% реализации штрафных
70
56
Комментарии к матчу