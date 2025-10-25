25.10.2025
Смотреть онлайн Barakaldo Emakumeen (W) - Maristas Coruna (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания. Лига 2 - Женщины. Баскетбол: Barakaldo Emakumeen (W) — Maristas Coruna (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Испания. Лига 2 - Женщины. Баскетбол
Завершен
12:14 9:17 15:14 17:11
12:14 9:17 15:14 17:11
53 : 56
25 октября 2025
Превью матча Barakaldo Emakumeen (W) — Maristas Coruna (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
12
3-х очк. попадания
3
6
Реализовано штрафных
19
13
% реализации штрафных
67.9
54.2
Комментарии к матчу