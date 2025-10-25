Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB : CB Toledo — Понферрада . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча CB Toledo — Понферрада

Команда CB Toledo в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Понферрада, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды CB Toledo, в том матче победу одержали гостьи.