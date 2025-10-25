25.10.2025
Смотреть онлайн SPD Radnicki (W) - Srbobran (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - 2ZLS - Женщины: SPD Radnicki (W) — Srbobran (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Сербия - 2ZLS - Женщины
Завершен
14:11 17:21 18:15 21:17
14:11 17:21 18:15 21:17
71 : 64
25 октября 2025
Превью матча SPD Radnicki (W) — Srbobran (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
16
3-х очк. попадания
2
4
Реализовано штрафных
16
20
% реализации штрафных
61.5
57.1
Комментарии к матчу