Превью матча Rudar 1903 (W) — Zlatar (W)

Команда Rudar 1903 (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Zlatar (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.