Смотреть онлайн Академико ФК - ФАК Кредито Агрикола 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол: Академико ФК — ФАК Кредито Агрикола . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
23:24 17:16 31:17 25:12
Превью матча Академико ФК — ФАК Кредито Агрикола
Команда Академико ФК в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда ФАК Кредито Агрикола, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.