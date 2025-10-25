Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол : Гаия — Барселос Хотел Терсо . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Гаия — Барселос Хотел Терсо

Команда Гаия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Барселос Хотел Терсо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Барселос Хотел Терсо, в том матче победу одержали хозяева.