25.10.2025
Смотреть онлайн Скалипус - Албуфейра 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол: Скалипус — Албуфейра . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьональ 1A. Баскетбол
Превью матча Скалипус — Албуфейра
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
23
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
9
13
% реализации штрафных
64.3
72.2
Комментарии к матчу