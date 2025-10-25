Смотреть онлайн Атомерому - Zalakeramia ZTE KK U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по баскетболу. НБ I А: Атомерому — Zalakeramia ZTE KK U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
38:20 17:15 34:16 26:25
Превью матча Атомерому — Zalakeramia ZTE KK U20
Команда Атомерому в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча.