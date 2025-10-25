Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Braga (W) - CLIP (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол: Braga (W)CLIP (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

МСК
Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол
Braga (W)
Завершен
17:13 13:17 19:12 27:20
76 : 62
25 октября 2025
CLIP (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Braga (W) — CLIP (W)

Команда Braga (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда CLIP (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
12
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
26
20
% реализации штрафных
61.9
74.1
Комментарии к матчу
