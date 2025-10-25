Смотреть онлайн Braga (W) - CLIP (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол: Braga (W) — CLIP (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
Превью матча Braga (W) — CLIP (W)
Команда Braga (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда CLIP (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.