Превью матча CD Jose Regio (W) — GD Gafanha (W)

Команда CD Jose Regio (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда GD Gafanha (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.