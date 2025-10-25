Смотреть онлайн OS Belenenses (W) - Ferragudo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол: OS Belenenses (W) — Ferragudo (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
18:24 22:23 21:11 14:17 7:13
Превью матча OS Belenenses (W) — Ferragudo (W)
Команда OS Belenenses (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Ferragudo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.