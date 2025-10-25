Превью матча CDEFF (W) — SIMECQ (W)

Команда CDEFF (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда SIMECQ (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды CDEFF (W), в том матче победу одержали хозяева.