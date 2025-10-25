Смотреть онлайн CDEFF (W) - SIMECQ (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Дивизион 1 - Женщины. Баскетбол: CDEFF (W) — SIMECQ (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
21:17 23:18 22:25 30:14
Превью матча CDEFF (W) — SIMECQ (W)
Команда CDEFF (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда SIMECQ (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды CDEFF (W), в том матче победу одержали хозяева.