25.10.2025
Смотреть онлайн RC Celta (W) - Melilla La Salle (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain LF Challenge Women: RC Celta (W) — Melilla La Salle (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Spain LF Challenge Women
Завершен
13:17 16:18 16:14 21:17 10:4
13:17 16:18 16:14 21:17 10:4
76 : 70
25 октября 2025
Превью матча RC Celta (W) — Melilla La Salle (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
14
3-х очк. попадания
9
11
Реализовано штрафных
13
10
% реализации штрафных
68.4
90.9
Комментарии к матчу