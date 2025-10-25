Смотреть онлайн Unibasket Logrono (W) - Unicaja (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain LF Challenge Women: Unibasket Logrono (W) — Unicaja (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
15:13 25:8 24:13 13:15
Превью матча Unibasket Logrono (W) — Unicaja (W)
Команда Unibasket Logrono (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Unicaja (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.